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Цілодобово, або на 2 години довше: як працюватиме у Києві транспорт у новорічну ніч

Середа, 29 грудня 2021, 14:48
фото: КМДА

У новорічну ніч громадський транспорт у Києві працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово.

Джерело: повідомлення Київради

Дослівно: "У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування".

Деталі: Також повідомляється, що "для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах", 31 грудня, 1 січня та 7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Передісторія:

  • За словами організаторів у Києві в 2021 році встановили найбільший вертеп у Європі.

Українська правда
Теми: Київтранспортсвяткування


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