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Круглосуточно, или на 2 часа дольше: как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь

Среда, 29 декабря 2021, 13:48
Круглосуточно, или на 2 часа дольше: как будет работать в Киеве транспорт в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.

Источник: сообщение Киевсовета

Дословно: "В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 киевский фуникулер будет работать круглосуточно. Также будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования".

Детали: Также сообщается, что "во избежание скопления большого количества людей на платформах", 31 декабря, 1 января и 7 января возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" " и "Майдан Незалежности".

Предыстория:

  • По словам организаторов в Киеве в 2021 году установили самый большой вертеп в Европе.

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Темы: Киевтранспортпразднования
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