Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уряд призначив голову Держагентства з управління зоною відчуження

Середа, 29 грудня 2021, 15:37
Євген Крамаренко, фото ДАЗВ

Кабінет міністрів призначив Євгена Крамаренка на посаду голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Джерело: представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу.

Раніше Крамаренко працював в агентстві начальником відділу архітектури, капітального будівництва, управління майном, роботи над інвестиційними проектами та земельних відносин.

З 12 липня він виконував обов’язки очільника агентства. Паралельно виграв конкурс на посаду голови і отримав призначення.

Довідково: Державне агентство з управління зоною відчуження займається подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи і створенням ефективної системи поводження з радіоактивними відходами.

Передісторія: Наприкінці січня Кабінет міністрів звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Причини звільнення не назвали. Калашника призначили на цю посаду у квітні 2020 року терміном на 5 років. До цього Калашник рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

Українська правда
Теми: ЧорнобильКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський спробує затягнути й конкурс на директора НАБУ – Шабунін

До +24°: у Європі рік починається з аномального тепла

Набув чинності закон про національний спротив

Колишні чиновники та посли США закликають оприлюднити можливі санкції проти РФ

Головні новини п'ятниці і ночі: очільник Сил тероборони, переговори Байдена і Зеленського

Байден попередив Путіна про посилення присутності США в Європі

Усі новини...
Чорнобиль
В зоні ЧАЕС знайшли нові туристичні локації, але поки міряють радіацію
Зеленський присвоїв Героя України посмертно онкологу, який рятував "чорнобильських" ліквідаторів
Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди в Чорнобильській зоні
Останні новини
15:21
Окрім 300 мільйонів, Україна отримає від США й іншу допомогу – Маркарова
14:38
Німеччина почала головування у Групі семи
14:30
31 грудня у Києві виявили майже тисячу випадків Covid
13:58
Зеленський спробує затягнути й конкурс на директора НАБУ – Шабунін
13:29
Польща почала головування в ОБСЄ
13:27
Частина дніпровського заводу Ярославського призупиняє роботу
13:22
До +24°: у Європі рік починається з аномального тепла
12:57
"Катастрофічні наслідки": в асоціації відреагували на рішення щодо регуляції цін на газ
12:53
У Франції новий Covid-максимум: за добу захворів кожен 300-й житель країни
12:32
ЄС не запустить у 2022 році обов’язкову оплату за дозвіл на поїздки по безвізу
Усі новини...