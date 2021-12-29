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Кабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Среда, 29 декабря 2021, 14:37
Кабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения
Евгений Крамаренко, фото ГАЗО

Кабинет министров назначил Евгения Крамаренко на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Источник: представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Ранее Крамаренко работал в агентстве начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельными отношениями.

С 12 июля он исполнял обязанности руководителя агентства. Параллельно выиграл конкурс на должность главы и получил назначение.

Справка: Государственное агентство по управлению зоной отчуждения занимается преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами.

Предыстория: В конце января Кабинет министров уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Причины увольнения не назвали. Калашник был назначен на эту должность в апреле 2020 года сроком на 5 лет. До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

Украинская правда
Темы: ЧернобыльКабинет министров
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