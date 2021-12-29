Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Среда, 29 декабря 2021, 15:37
Евгений Крамаренко, фото ГАЗО

Кабинет министров назначил Евгения Крамаренко на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Источник: представитель Верховной Рады в правительстве Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Ранее Крамаренко работал в агентстве начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельными отношениями.

С 12 июля он исполнял обязанности руководителя агентства. Параллельно выиграл конкурс на должность главы и получил назначение.

Справка: Государственное агентство по управлению зоной отчуждения занимается преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами.

Предыстория: В конце января Кабинет министров уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Причины увольнения не назвали. Калашник был назначен на эту должность в апреле 2020 года сроком на 5 лет. До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

Украинская правда
Темы: ЧернобыльКабинет министров
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФОТО, ВИДЕОЗеленский в новогоднем поздравлении похвастался достижениями и тем, как напугал олигархов

обновленоБайден поговорит с Зеленским в воскресенье

Зеленский назначил директора ГБР

фотоЕлка Киева вошла в список красивейших в Европе

"Не украинский журналист": Верховный суд поддержал Порошенко по делу против Шария

Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба

Все новости...
Чернобыль
В зоне ЧАЭС обнаружили новые туристические локации, но пока меряют радиацию
Зеленский присвоил Героя Украины посмертному онкологу, спасавшему "чернобыльских" ликвидаторов
Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне
Последние новости
23:59
ФОТО, ВИДЕОЗеленский в новогоднем поздравлении похвастался достижениями и тем, как напугал олигархов
23:04
ФОТОВ Ровно загорелся троллейбус: пострадавших нет
22:22
ВИДЕОПротестующие во Львовской области перекрывали трассу Киев – Чоп
22:00
Декабрь в "Украинской правде". Итоги месяца
21:57
НАПК напоминает взрослым, куда писать о ценных подарках: не Святому Николаю
21:38
Самый медленный поезд Украины сломался
20:48
обновленоБайден поговорит с Зеленским в воскресенье
20:17
Зеленский назначил директора ГБР
20:08
Генконсульство Украины во Вроцлаве полноценно заработает до конца января
19:57
Британия одобрила таблетки от коронавируса Pfizer
Все новости...