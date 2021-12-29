США вимагають від комісії з обрання голови САП подолати корупцію і завершити справу

Сполучені Штати через своє посольство в Україні закликають членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи і зробити вибір.

Джерело: посольство США у Twitter

Дослівно: "США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для народу України, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили".

🇺🇸 закликає членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для 🇺🇦 народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 2021

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