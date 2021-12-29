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США вимагають від комісії з обрання голови САП подолати корупцію і завершити справу

Середа, 29 грудня 2021, 15:03
США вимагають від комісії з обрання голови САП подолати корупцію і завершити справу
Президент США Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Сполучені Штати через своє посольство в Україні закликають членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повернутися до роботи і зробити вибір.

Джерело: посольство США у Twitter

Дослівно: "США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для народу України, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили".

Передісторія:

  • 21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.
  • 24 грудня комісія знову не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.
  • На початку грудня посли країн G7 закликали комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, у повній прозорості і без подальших зволікань завершити процес обрання.
  • Колишній очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура досі не має керівника.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.

Українська правда

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Теми: СШААнтикорупційна прокуратураскандал
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