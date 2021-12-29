США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело
Соединенные Штаты через свое посольство в Украине призывают членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать выбор.
Источник: посольство США в Twitter
Дословно: "США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу".
🇺🇸 призывает членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для 🇺🇦 народа, утвердив свой свой выбор САП. Не разрешайте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 202 https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">
Предыстория:
- 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.
- 24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания нового главы САП. Глава комиссии не назвала дату, когда проведут следующее заседание.
- В начале декабря послы стран G7 призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.
- Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.
- Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.