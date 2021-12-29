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США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело

Среда, 29 декабря 2021, 16:03
Президент США Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Соединенные Штаты через свое посольство в Украине призывают членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать выбор.

Источник: посольство США в Twitter

Дословно: "США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу".

Предыстория:

  • 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. Против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.
  • 24 декабря комиссия снова не собрала достаточное количество голосов для избрания нового главы САП. Глава комиссии не назвала дату, когда проведут следующее заседание.
  • В начале декабря послы стран G7 призвали комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, в полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания.
  • Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Украинская правда
Темы: СШААнтикоррупционная прокуратураскандал
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