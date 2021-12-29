США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело

Соединенные Штаты через свое посольство в Украине призывают членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуться к работе и сделать выбор.

Источник: посольство США в Twitter

Дословно: "США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу".

🇺🇸 призывает членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для 🇺🇦 народа, утвердив свой свой выбор САП. Не разрешайте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 29, 202 https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

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