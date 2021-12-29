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ЄСПЛ вимагає від РФ призупинити ліквідацію "Меморіалу"

Середа, 29 грудня 2021, 17:25
Російська суддя Алла Назарова читає вирок закриття "Меморіалу" 28 грудня. Фото: Getty Images

Європейський суд з прав людини вимагає від Росії призупинити виконання рішень судів щодо ліквідації "Міжнародного Меморіалу" та правозахисного центру "Меморіал". 

Про це виданню "Медіазона" повідомили представники центру "Меморіал", пише "Європейська правда".

Серед причин для ліквідації цих організацій прокуратура РФ називала порушення під час маркування своїх матеріалів згідно із законом про "іноземних агентів".

У ЄСПЛ зазначили, що припинення роботи організацій може відбуватися лише після винесення рішення щодо скарги на законодавство про "іноземних агентів", яку організація "Міжнародний меморіал", правозахисний центр "Меморіал" та інші російські некомерційні організації подавали до ЄСПЛ у 2013 році.

Прокуратура подала позови щодо ліквідації організацій у середині листопада. 

Верховний суд Росії 28 грудня 2021 ліквідував "Міжнародний Меморіал", який займається дослідженням репресій в СРСР, за позовом Генпрокуратури. Причиною стали неодноразові порушення закону про "іноземних агентів". Наступного дня аналогічне рішення ухвалив Московський міський суд щодо правозахисного центру "Меморіал".

Країни Заходу одностайно засудили обидва рішення російських судів.

Теми: ЄСПЛРосіяправа людини


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