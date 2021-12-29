ЕСПЧ требует от РФ приостановить ликвидацию "Мемориала"

Европейский суд по правам человека требует от России приостановить исполнение решений судов по ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал".

Об этом "Медиазоне" сообщили представители центра "Мемориал", пишет "Европейская правда".

Среди причин для ликвидации этих организаций прокуратура РФ называла нарушения при маркировке своих материалов по закону об "иностранных агентах".

В ЕСПЧ отметили, что прекращение работы организаций может произойти только после вынесения решения по жалобе на законодательство об "иностранных агентах", которую организация "Международный мемориал", правозащитный центр "Мемориал" и другие российские некоммерческие организации подавали в ЕСПЧ в 2013 году.

Прокуратура подала иски по ликвидации организаций в середине ноября.

Верховный суд России 28 декабря 2021 года ликвидировал "Международный Мемориал", занимающийся исследованием репрессий в СССР, по иску Генпрокуратуры. Причиной стали неоднократные нарушения закона об "иностранных агентах". На следующий день аналогичное решение принял Московский городской суд по правозащитному центру "Мемориал".

Страны Запада единогласно осудили оба решения российских судов.