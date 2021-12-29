ВООЗ хоче щепити проти COVID-19 70% населення планети до липня 2022 року
Середа, 29 грудня 2021, 18:52
Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року.
Джерело: брифінг генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса
Деталі: Гебреєсус додав, що попри складний 2021 рік у боротьбі з пандемією, людству вдалося вакцинувати 40% населення.
На його думку, мета в 70% щепленого населення планети до липня 2022 року є більш, ніж реалістичною.
Очільник ВООЗ відзначив, що в 2021 року від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.
Що було раніше: 13 грудня у ВООЗ заявляли, що новий штам "Омікрон", який поширився в більшості країн світу, більш заразний, ніж "Дельта", але викликає легші симптоми.
Українська правда