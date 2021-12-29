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ВООЗ хоче щепити проти COVID-19 70% населення планети до липня 2022 року

Середа, 29 грудня 2021, 19:52
Логотип ВООЗ. Фото: Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року.

Джерело: брифінг генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса

Деталі: Гебреєсус додав, що попри складний 2021 рік у боротьбі з пандемією, людству вдалося вакцинувати 40% населення. 

На його думку, мета в 70% щепленого населення планети до липня 2022 року є більш, ніж реалістичною.

Очільник ВООЗ відзначив, що в 2021 року від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.

Що було раніше: 13 грудня у ВООЗ заявляли, що новий штам "Омікрон", який поширився в більшості країн світу, більш заразний, ніж "Дельта", але викликає легші симптоми.

Українська правда
Теми: ВООЗкоронавірусCovid-2019вакцинація


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