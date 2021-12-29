Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ хоче щепити проти COVID-19 70% населення планети до липня 2022 року

Середа, 29 грудня 2021, 18:52
ВООЗ хоче щепити проти COVID-19 70% населення планети до липня 2022 року
Логотип ВООЗ. Фото: Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти коронавірусу 70% населення Землі до середини 2022 року.

Джерело: брифінг генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса

Деталі: Гебреєсус додав, що попри складний 2021 рік у боротьбі з пандемією, людству вдалося вакцинувати 40% населення. 

На його думку, мета в 70% щепленого населення планети до липня 2022 року є більш, ніж реалістичною.

Очільник ВООЗ відзначив, що в 2021 року від коронавірусу померло майже вдвічі більше людей, ніж 2020 року.

Що було раніше: 13 грудня у ВООЗ заявляли, що новий штам "Омікрон", який поширився в більшості країн світу, більш заразний, ніж "Дельта", але викликає легші симптоми.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ВООЗкоронавірусCovid-2019вакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ВООЗ
ВООЗ засудила російську агресію: прийнято резолюцію
ВООЗ закликала з обережністю використовувати штучний інтелект у сфері охорони здоров’я
ВООЗ більше не вважає мавпячу віспу глобальною надзвичайною ситуацією
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: