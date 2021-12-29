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ВОЗ хочет привить против COVID-19 70% населения планеты к июлю 2022 года

Среда, 29 декабря 2021, 18:52
ВОЗ хочет привить против COVID-19 70% населения планеты к июлю 2022 года

Всемирная организация здравоохранения планирует вакцинировать против коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.

Источник: брифинг генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса

Детали: Гебреисус добавил, что, несмотря на сложный 2021 год в борьбе с пандемией, человечеству удалось вакцинировать 40% населения.

По его мнению, цель в 70% привитого населения планеты к июлю 2022 года является более чем реалистичной.

Глава ВОЗ отметил, что в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году.

Что было раньше: 13 декабря в ВОЗ заявляли, что новый штамм "Омикрон", распространившийся в большинстве стран мира, более заразен, чем "Дельта", но вызывает более легкие симптомы.

Украинская правда
Темы: ВОЗкоронавирусCovid-2019вакцинация
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