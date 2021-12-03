В ОПУ розповіли, чому "тисячу Зеленського" не дадуть живими грошима

Тисячу гривень, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв усім вакцинованим двома дозами проти ковід, не виплачуватимуть живими грошима, бо є ризик виведення їх з економіки та зростання інфляції.

Джерело: радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі телеканалу "Дом"

Пряма мова Устенка: "От опозиція каже – дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт".

Деталі: Радник президента підкреслив, що, видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони підуть.

Тисячу надаватимуть через систему "Дія", а сфери, на які можна її витратити, будуть обмежені, бо одна з цілей програми – підтримати тих, хто найбільше страждає.

За словами Устенка, найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг.

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