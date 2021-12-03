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В ОПУ розповіли, чому "тисячу Зеленського" не дадуть живими грошима

П'ятниця, 3 грудня 2021, 08:29
В ОПУ розповіли, чому тисячу Зеленського не дадуть живими грошима
Фото minfin.com.ua

Тисячу гривень, яку президент Володимир Зеленський пообіцяв усім вакцинованим двома дозами проти ковід, не виплачуватимуть живими грошима, бо є ризик виведення їх з економіки та зростання інфляції.

Джерело: радник президента України з економічних питань Олег Устенко в коментарі телеканалу "Дом" 

Пряма мова Устенка: "От опозиція каже – дайте живими грошима. Але живі гроші мають зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфляцію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратиться на імпорт".

Деталі: Радник президента підкреслив, що, видаючи живі гроші, не можна проконтролювати, на що вони підуть.

Тисячу надаватимуть через систему "Дія", а сфери, на які можна її витратити, будуть обмежені, бо одна з цілей програми – підтримати тих, хто найбільше страждає.

За словами Устенка, найбільш серйозно завжди страждає сектор послуг.  

Передісторія: 

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 
  • Речник президента Сергій Никифоров пояснив, що тисячу гривень вакциновані отримають не готівкою, а як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.
  • 17 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 тисячу гривень повністю вакцинованим проти Covid-19 українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці 2020-го та впродовж 2021-го року, податки з цих грошей платити не доведеться і на нарахування субсидії вони не вплинуть.
  • 18 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, яким пропонується внести у доходи бюджету на 2021 рік додаткових 3 мільярди гривень. Згодом їх мають використати саме на виплату "ковідної тисячі" для громадян. 
  • У Мінцифри повідомили, що віртуальні картки в застосунку "Дія", на яку повністю вакциновані українці з 19 грудня отримуватимуть тисячу гривень, будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Теми: коронавірусвакцинаціягроші
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