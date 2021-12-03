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Арахамія про заяви Венедіктової щодо справ на бізнес Ахметова: "Політичний месседж"

П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:28
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Глава фракції "Слуга народу" назвав заяви генеральної прокурорки Ірини Венедіктової про 200 кримінальних проваджень проти компаній і підприємств, пов’язаних з Рінатом Ахметовим, політичними і дивними.

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам в кулуарах Ради

Пряма мова Арахамії: "Мене здивувала особисто така заява.

Мені здається, що не треба генеральному прокурору займатися політикою.

Якщо є якісь кримінальні провадження, по яких вони хочуть рухатися, це будь-якої людини чи підприємства стосується, треба звітувати про роботу щодо цих проваджень, а не якісь попередні, що це…

Я не юрист, щоб кваліфікувати це, але я вважаю це політичним месседжем. Це моя особиста думка, це дивний месседж".

Передісторія: Венедіктова натякнула, що в її відомстві мають понад 200 кримінальних проваджень проти компаній і підприємств, пов’язаних з Ахметовим.

Роман Петренко, УП
Теми: АрахаміяВенедіктоваАхметов


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