Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова натякнула, що в її відомстві мають понад 200 кримінальних проваджень проти компаній і підприємств, пов’язаних з Ринатом Ахметовим.

Джерело: facebook-сторінка Ірини Венедіктової

Пряма мова: "В мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат.

Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів.

Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики".

Деталі: Генеральна прокурорка повідомила, що попросила здійснити первинну оцінку відкритих проваджень в Офісі Генерального прокурора стосовно порушень і зловживань, скоєних на підприємствах у власності бізнесових структур Ахметова.

За її словами, насамперед ідеться про великі підприємства у сфері вугільної промисловості та енергетики. Венедіктова додала, що орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень.

Крім того, Венедіктова зазначила, що особисто контролюватиме хід розслідування та ввійде до складу груп прокурорів у найбільш резонансних справах.

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