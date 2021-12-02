Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова

Четвер, 2 грудня 2021, 22:15
Венедіктова знайшла більше 200 справ на бізнес Ахметова
Ірина Венедіктова. Фото: Офіс генерального прокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова натякнула, що в її відомстві мають понад 200 кримінальних проваджень проти компаній і підприємств, пов’язаних з Ринатом Ахметовим.

Джерело: facebook-сторінка Ірини Венедіктової

Пряма мова: "В мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат.   

Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів. 

Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики".

Деталі: Генеральна прокурорка повідомила, що попросила здійснити первинну оцінку відкритих проваджень в Офісі Генерального прокурора стосовно порушень і зловживань, скоєних на підприємствах у власності бізнесових структур Ахметова. 

За її словами, насамперед ідеться про великі підприємства у сфері вугільної промисловості та енергетики. Венедіктова додала, що орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень. 

Крім того, Венедіктова зазначила, що особисто контролюватиме хід розслідування та ввійде до складу груп прокурорів у найбільш резонансних справах.

Читайте також: Зеленський проти Ахметова. Що загрожує олігарху

Зеленський і Ахметов у битві за Раду. Чи встоїть ''Слуга народу''

Передісторія: 

  • Останнім часом між владою та Ахметовим триває боротьба у кількох площинах.
  • 30 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5600, норми якого направлені не на користь бізнесу Ахметова.
  • 26 листопада на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що Ахметова хотіли втягнути в державний переворот. Потім він додав окремо, що Ахметов "не має права шантажувати суспільство" можливістю перебоїв електроенергії.
  • У "Слузі народу" планують ухвалити законопроєкт, яким легалізують механізм введення тимчасових адміністрацій на енергетичні об’єкти країни. Джерело "Української правди" прокоментувало, що це спрямовано проти бізнесу Ахметова.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваАхметовДТЕК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
Підпільний "ЦНАП" у Києві друкував фальшиві документи і водійські права
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: