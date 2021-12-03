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СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд

П'ятниця, 3 грудня 2021, 14:32
СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд
Семен Семенченко. фото з його Facebook

Служба безпеки України направила до Шевченківського райсуду Києва обвинувальний акт у справі щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Зазначається, що в ході досудового розслідування, яке було завершено у вересні 2021 року, слідчі СБУ встановили, що Семенченко та інші організатори створили на території України незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу.

До НЗФ входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій.  Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка.

Дослівно СБУ: "Також досудовим слідством здобуто докази організації Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. А саме -  пострілу із ручного протитанкового гранатомету у будівлю, де розташовано ТОВ "Інформаційне Агентство "112-Україна".

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт щодо 9 осіб".

Що передувало: В кінці вересня слідчі Служби безпеки України заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко.

Відзначалось, що всі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень.

Передісторія:

  • На початку 2021 року СБУ заявила про викриття не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії".
  • За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

Знати більше: Між партизанами і спецслужбами. Як пов'язані між собою "справа Семенченка", білоруські революціонери та українська розвідка

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Українська правда

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Теми: СеменченкоСБУОфіс генпрокурора
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