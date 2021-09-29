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СБУ завершила розслідування "справи Семенченка"

Середа, 29 вересня 2021, 10:00
СБУ завершила розслідування справи Семенченка
Семен Семенченко. фото з Facebook екснардепа

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат Семен Семенченко.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Всі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування".

Деталі: Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

- ч.2, ч. 3 ст. 260 (Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

- ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт);

- ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

- ч. 2 ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Що передувало: На початку 2021 року СБУ заявила про викриття не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії".

За даними слідства, організаторами "компанії" були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

Знати більше: Між партизанами і спецслужбами. Як пов'язані між собою "справа Семенченка", білоруські революціонери та українська розвідка

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Українська правда

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Теми: СеменченкоСБУ
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