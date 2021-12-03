У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним

Байден і Путін на перемовинах у Женеві. Фото: Getty Images

У Кремлі повідомили, що відеодзвінок президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться орієнтовно наступного тижня після поїздки президента Росії до Індії.

Джерело: видання "Радіо Свобода" з посиланням на коментар помічника президента РФ Юрія Ушакова

Пряма мова Ушакова: "Контакт має відбутися протягом днів. У нас вже є конкретна дата і час цієї відеоконференції. Але краще почекати, поки всі параметри будуть повністю узгоджені з американською стороною, і тоді ми зможемо офіційно оголосити про це".

Деталі: За словами Ушакова, президенти Росії і США обговорять хід виконання домовленостей, узгодених на перемовинах у червні в Женеві. Зокрема, розмову будуть вести про "Афганістан, Лівію, Іран та кризову ситуацію в Україні".

Росія сподівається отримати юридичні гарантії, що Україна не доєднається до НАТО.

Передісторія: