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У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним

П'ятниця, 3 грудня 2021, 22:24
У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним
Байден і Путін на перемовинах у Женеві. Фото: Getty Images

У Кремлі повідомили, що відеодзвінок президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться орієнтовно наступного тижня після поїздки президента Росії до Індії.

Джерело: видання "Радіо Свобода" з посиланням на коментар помічника президента РФ Юрія Ушакова

Пряма мова Ушакова: "Контакт має відбутися протягом днів. У нас вже є конкретна дата і час цієї відеоконференції. Але краще почекати, поки всі параметри будуть повністю узгоджені з американською стороною, і тоді ми зможемо офіційно оголосити про це".

Деталі: За словами Ушакова, президенти Росії і США обговорять хід виконання домовленостей, узгодених на перемовинах у червні в Женеві. Зокрема, розмову будуть вести про "Афганістан, Лівію, Іран та кризову ситуацію в Україні".

Росія сподівається отримати юридичні гарантії, що Україна не доєднається до НАТО.

Передісторія: 

  • 3 грудня стало відомо, що Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції.
  • 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ буде обговорюватися тема України.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінБайденСШАРосія
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