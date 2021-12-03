У Кремлі назвали попередню дату відеодзвінка між Байденом і Путіним
У Кремлі повідомили, що відеодзвінок президентів Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться орієнтовно наступного тижня після поїздки президента Росії до Індії.
Джерело: видання "Радіо Свобода" з посиланням на коментар помічника президента РФ Юрія Ушакова
Пряма мова Ушакова: "Контакт має відбутися протягом днів. У нас вже є конкретна дата і час цієї відеоконференції. Але краще почекати, поки всі параметри будуть повністю узгоджені з американською стороною, і тоді ми зможемо офіційно оголосити про це".
Деталі: За словами Ушакова, президенти Росії і США обговорять хід виконання домовленостей, узгодених на перемовинах у червні в Женеві. Зокрема, розмову будуть вести про "Афганістан, Лівію, Іран та кризову ситуацію в Україні".
Росія сподівається отримати юридичні гарантії, що Україна не доєднається до НАТО.
Передісторія:
- 3 грудня стало відомо, що Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції.
- 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ буде обговорюватися тема України.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.