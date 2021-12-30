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Італія послаблює правила ізоляції для осіб, які контактували з хворими на Covid

Четвер, 30 грудня 2021, 03:48
Італія послаблює правила ізоляції для осіб, які контактували з хворими на Covid
фото: Getty Images

Італія в середу послабила правила самоізоляції для тих, хто контактував з особою з позитивним тестом на коронавірус, але повністю вакцинований чи недавно одужав від Covid.

Джерело: Reuters із посиланням на Кабмін Італії

Деталі: Такий крок зроблений після того, як експерти в галузі охорони здоров’я закликали уряд переглянути свою політику на тлі побоювань, що поширення надзвичайно заразного варіанту Omicron може паралізувати країну, змусивши мільйони людей залишатися вдома.

Згідно з італійськими вимогами, ізоляція більше не буде потрібною для тих, хто мав позитивний контакт, але отримав бустерну дозу, був повністю вакцинований або видужав від хвороби протягом останніх 120 днів.

Такі особи повинні будуть носити захисну маску Ffp2 (еквівалентну KN95 або N95 в інших регіонах) протягом 10 днів і, лише якщо у них є симптоми, пройти тест протягом п’яти днів після контакту з людиною, зараженою коронавірусом.

Проте уряд країни ще більше посилив обмеження щодо невакцинованих.

Із січня заклади, включаючи ресторани під відкритим небом, готелі та підйомники, будуть відкриті лише для вакцинованих і тих, хто нещодавно одужав від хвороби.

Такі ж правила діятимуть і для громадського транспорту.

Нагадаємо: Раніше на тлі рекорду інфекцій міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца повідомив про повернення обов'язкового маскового режиму на вулиці.

В Італії 25 грудня вперше з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу перевищила 50 тисяч.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІталіякоронавірусОмікрон
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