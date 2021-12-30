Италия ослабляет правила изоляции для лиц, контактировавших с больными Covid

Италия в среду ослабила правила самоизоляции для тех, кто контактировал с лицом с положительным тестом на коронавирус, но полностью вакцинирован или недавно выздоровел от Covid.

Источник: Reuters со ссылкой на Кабмин Италии

Детали: Такой шаг сделан после того, как эксперты в области здравоохранения призвали правительство пересмотреть свою политику на фоне опасений, что распространение очень заразного варианта Omicron может парализовать страну, заставив миллионы людей оставаться дома.

Согласно итальянским требованиям, изоляция больше не будет необходима для тех, кто имел положительный контакт, но получил бустерную дозу, был полностью вакцинирован или выздоровел от болезни в течение последних 120 дней.

Такие лица должны будут носить защитную маску Ffp2 (эквивалентную KN95 или N95 в других регионах) в течение 10 дней и только если у них есть симптомы, пройти тест в течение пяти дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Однако правительство страны еще больше усилило ограничения в отношении невакцинированных.

С января заведения, включая рестораны под открытым небом, гостиницы и подъемники, будут открыты только для вакцинированных и недавно выздоровевших от болезни.

Такие же правила будут действовать и для общественного транспорта.

Напомним: Ранее на фоне рекорда инфекции министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил о возвращении обязательного маскового режима на улице.

В Италии впервые с начала 25 декабря пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.