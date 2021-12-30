Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия ослабляет правила изоляции для лиц, контактировавших с больными Covid

Четверг, 30 декабря 2021, 03:48
Италия ослабляет правила изоляции для лиц, контактировавших с больными Covid
фото: Getty Images

Италия в среду ослабила правила самоизоляции для тех, кто контактировал с лицом с положительным тестом на коронавирус, но полностью вакцинирован или недавно выздоровел от Covid.

Источник: Reuters со ссылкой на Кабмин Италии

Детали: Такой шаг сделан после того, как эксперты в области здравоохранения призвали правительство пересмотреть свою политику на фоне опасений, что распространение очень заразного варианта Omicron может парализовать страну, заставив миллионы людей оставаться дома.

Согласно итальянским требованиям, изоляция больше не будет необходима для тех, кто имел положительный контакт, но получил бустерную дозу, был полностью вакцинирован или выздоровел от болезни в течение последних 120 дней.

Такие лица должны будут носить защитную маску Ffp2 (эквивалентную KN95 или N95 в других регионах) в течение 10 дней и только если у них есть симптомы, пройти тест в течение пяти дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Однако правительство страны еще больше усилило ограничения в отношении невакцинированных.

С января заведения, включая рестораны под открытым небом, гостиницы и подъемники, будут открыты только для вакцинированных и недавно выздоровевших от болезни.

Такие же правила будут действовать и для общественного транспорта.

Напомним: Ранее на фоне рекорда инфекции министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщил о возвращении обязательного маскового режима на улице.

В Италии впервые с начала 25 декабря пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталиякоронавирусОмикрон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: