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Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів

Четвер, 30 грудня 2021, 06:08
Маск, фото: Getty Images

Ілон Маск відповів на критику про те, що супутники його проєкту Starlink займають занадто багато місця в космосі, і заявив, що на орбітах навколо Землі вистачить місця для "десятків мільярдів" супутників.

Джерело: Маск, цитує "Financial Times"

Пряма мова: "Космос просто надзвичайно величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимсь чином блокуємо інших".

Деталі: Коментар Маска став відповіддю на заяву голови Європейського космічного агентства Йозефа Ашбахера про те, що Маск "створює правила" для нової космічної комерції.

SpaceX, приватна космічна компанія Маска, запустила майже 2 000 супутників для своєї мережі широкосмугового зв’язку Starlink і планує створити ще десятки тисяч.

Маск порівняв кількість супутників на навколоземній орбіті Землі з 2 мільярдами автомобілів і вантажівок на Землі.

За його словами, кожна орбітальна "оболонка" навколо Землі більша за поверхню планети, і це дозволяє кожні 10 метрів розміщувати космічні апарати.

Нагадаємо: Китай заявив, що космічні супутники Starlink, запущені компанією SpaceX Ілона Маска, двічі ледь не зіткнулися з китайською космічної станцією за останній рік.

Теми: космосМаскІлон Маск


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