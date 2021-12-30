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Маск возразил, что его спутники вытесняют конкурентов

Четверг, 30 декабря 2021, 06:08
Маск, фото: Getty Images

Илон Маск ответил на критику о том, что спутники его проекта Starlink занимают слишком много места в космосе, и заявил, что на орбитах вокруг Земли хватит места для "десятков миллиардов" спутников.

Источник: Маск, цитирует "Financial Times"

Прямая речь: "Космос просто огромный, а спутники очень крохотные. Это не та ситуация, когда мы каким-то образом блокируем других".

Детали: Комментарий Маска стал ответом на заявление главы Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о том, что Маск "создает правила" для новой космической коммерции.

SpaceX, частная космическая компания Маска, запустила почти 2 000 спутников для своей сети широкополосной связи Starlink и планирует создать еще десятки тысяч.

Маск сравнил количество спутников на околоземной орбите Земли с 2 миллиардами автомобилей и грузовиков на Земле.

По его словам, каждая орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше поверхности планеты, и это позволяет каждые 10 метров размещать космические аппараты.

Напомним: Китай заявил, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год.

Темы: космосМаскИлон Маск
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