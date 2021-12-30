Новий антирекорд: у світі за добу виявили понад 1,6 млн випадків Covid

28 грудня у світі діагностували понад 1,6 млн нових випадків захворювання на коронавірус – найбільше з початку пандемії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Британії.

Зокрема, у США зафіксували понад 465 тисяч, у Франції – понад 208 тисяч і у Британії – понад 183 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іспанія та Італія. Україна – на 27 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 777) Росії (932), Польщі (794).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Британія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 252 429 641 особа. Наразі нараховується майже 27 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 438 897 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: До цього найбільше хворих на коронавірус за час пандемії у світі виявили 27 грудня – щонайменше 1 217 831 випадку.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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