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Новый антирекорд: в мире за сутки обнаружили более 1,6 млн случаев Covid

Четверг, 30 декабря 2021, 07:02
ФОТО: GETTY IMAGES

28 декабря в мире диагностировали более 1,6 млн новых случаев заболевания коронавирусом - больше всего с начала пандемии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Британии.

 

В частности, в США зафиксировали более 465 тысяч, во Франции – более 208 тысяч и в Британии – более 183 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Испания и Италия. Украина – на 27 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 777) России (932), Польше (794).

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Британия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии излечились от недуга 252 429 641 человек. В настоящее время насчитывается около 27 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждена 5 438 897 смертей от COVID-19.

Напомним: До этого больше всего больных коронавирусом за время пандемии в мире обнаружили 27 декабря – не менее 1 217 831 случая.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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украинская правда
Темы: коронавирус
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