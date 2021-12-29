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У світі виявили рекордні 1,2 мільйона випадків Covid

Середа, 29 грудня 2021, 03:38
У світі виявили рекордні 1,2 мільйона випадків Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

27 грудня у світі виявили щонайменше 1 217 831 COVID-випадок – це найбільше за весь час пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США - 312 939 випадків (водночас за даними Університету Джона Гопкінса, у США 27 грудня було понад 500 тисяч випадків), у Франції – 179 807, в Британії – 129 471.

Зокрема в Іспанії – 99 671 зараження, в Італії – 78 313.

Україна, де 2 248 хворих, на 43 місці у світі між Ліваном та Бельгією, у Європі – на 20 місці.

6 564 людини у світі померли від вірусу за добу. Україна за цим показником (134 смерті) на 11 місці у світі і на 7 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 27 грудня в Україні госпіталізували  з коронавірусом 944 особи, водночас одужали 4789 людей.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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