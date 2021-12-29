Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У світі виявили рекордні 1,2 мільйона випадків Covid

Середа, 29 грудня 2021, 04:38
ФОТО: GETTY IMAGES

27 грудня у світі виявили щонайменше 1 217 831 COVID-випадок – це найбільше за весь час пандемії.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США - 312 939 випадків (водночас за даними Університету Джона Гопкінса, у США 27 грудня було понад 500 тисяч випадків), у Франції – 179 807, в Британії – 129 471.

Зокрема в Іспанії – 99 671 зараження, в Італії – 78 313.

Україна, де 2 248 хворих, на 43 місці у світі між Ліваном та Бельгією, у Європі – на 20 місці.

6 564 людини у світі померли від вірусу за добу. Україна за цим показником (134 смерті) на 11 місці у світі і на 7 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 27 грудня в Україні госпіталізували  з коронавірусом 944 особи, водночас одужали 4789 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Усі новини...
коронавірус
У США найбільше нових хворих на Covid з початку пандемії — понад півмільйона
Франція зафіксувала рекорд нових Covid-випадків
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
Останні новини
01:57
оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"
01:18
Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну
00:51
У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"
23:42
В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу
23:08
оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години
22:27
Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року
21:48
В Білорусі визнали соцмережі правозахисної групи екстремістськими матеріалами
21:22
Прем'єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу
20:54
Економічні новини 30 грудня: Поляков продає свою частку в Firefly, НКРЕ встановила "зелений" тариф
20:40
РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст
Усі новини...