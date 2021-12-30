В Україні за добу майже 6 тисяч нових хворих і 278 смертей від Covid-19

За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусу, 278 хворих померли, 10 369 осіб подолали вірус.

Джерело: МОЗ у Facebook

Деталі: Серед нових хворих 373 дитини та 137 медпрацівників. 1 747 осіб госпіталізували.

Водночас за добу вакцинували проти Covid-19 117 042 людини. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 людини, бустерну дозу – 1392 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 660 620 осіб, 95 690 хворих померли, 3 460 249 осіб подолали вірус.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 людей, отримали дві дози – 13 625 553 людини, отримали додаткову дозу – 3 302 людини, бустерну дозу – 3 672 людини. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.

Передісторія: