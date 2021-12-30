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В Украине в сутки почти 6 тысяч новых больных и 278 смертей от Covid-19

Четверг, 30 декабря 2021, 08:20
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 29 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавируса, 278 больных умерли, 10 369 человек преодолели вирус.

Источник: Минздрав в Facebook

Детали: Среди новых больных 373 ребенка и 137 медработников. 1 747 человек госпитализировали.

В то же время за сутки вакцинировали против Covid-19 117 042 человека. Первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу – 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную дозу – 1 392 человека.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 660 620 человек, 95 690 больных умерли, 3 460 249 человек преодолели вирус.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.

 Предыстория:

  • В столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияУкраинаМинздрав
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