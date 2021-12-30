Covid у Києві: За добу понад тисяча хворих і 16 смертей

За добу 29 грудня у Києві виявили 1 263 нових хворих на коронавірус, 16 людей померли, водночас подолали вірус 1 358 мешканців міста.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "1 263 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (280), у Дарницькому (189) та у Святошинському (150) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 117 хворих на коронавірус та 33 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Всього за період пандемії 330 757 підтверджених випадків коронавірусу, 8 168 хворих померли, подолали вірус 312 387 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Передісторія: