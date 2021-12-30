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Covid в Киеве: За сутки более тысячи больных и 16 смертей

Четверг, 30 декабря 2021, 11:25
Фото КГГА

За сутки 29 декабря в Киеве обнаружили 1 263 новых больных коронавирусом, 16 человек умерли, вместе с тем преодолели вирус 1 358 жителей города.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "1 263 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 16 человек умерли".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (280), Дарницком (189) и Святошинском (150) районах.

В больницы столицы госпитализировали 117 больных коронавирусом и 33 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего за период пандемии 330 757 подтвержденных случаев коронавируса, 8 168 больных умерли, преодолели вирус 312 387 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • 28 декабря в КГГА сообщили, что в столице зафиксировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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