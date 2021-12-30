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На Івано-Франківщині знову стався землетрус

Четвер, 30 грудня 2021, 12:16
Головний центр спеціального контролю

Землетрус магнітудою 2,4 зафіксували 29 грудня у Надвірнянському районі Івано-Франківської області.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Деталі: Епіцентр землетрусу знаходився в районі селища Білозорина, Надвірнянського району, Івано-Франківської області, на глибині 3 кілометрів.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних, пояснюють сейсмологи. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Зазначається, що протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 9 землетрусів, останній 21 грудня, з магнітудою 2,6.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська область


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