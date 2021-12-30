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В Ивано-Франковской области снова произошло землетрясение

Четверг, 30 декабря 2021, 11:16
В Ивано-Франковской области снова произошло землетрясение
Главный центр специального контроля

Землетрясение магнитудой 2,4 зафиксировали 29 декабря в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.

Источник: Главный центр специального контроля

Детали: Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Белозорина, Надворнянского района, Ивано-Франковской области, на глубине 3 километров.

По классификации землетрясений это относится к едва ощутимым, объясняют сейсмологи. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Отмечается, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее 21 декабря, с магнитудой 2,6.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская область
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