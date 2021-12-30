В Ивано-Франковской области снова произошло землетрясение
Четверг, 30 декабря 2021, 12:16
Землетрясение магнитудой 2,4 зафиксировали 29 декабря в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
Источник: Главный центр специального контроля
Детали: Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Белозорина, Надворнянского района, Ивано-Франковской области, на глубине 3 километров.
По классификации землетрясений это относится к едва ощутимым, объясняют сейсмологи. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Отмечается, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 9 землетрясений, последнее 21 декабря, с магнитудой 2,6.
Украинская правда