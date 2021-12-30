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Рада покличе науковців на поміч у писанні законів

Четвер, 30 грудня 2021, 12:38
Рада покличе науковців на поміч у писанні законів
Голова ВР Руслан Стефанчук. Фото rada.gov.ua

При голові Верховної Ради створять Науково-консультативну раду, до якої увійдуть науковці, і яка працюватиме над покращенням українського законодавства.    

Джерело: спікер ВР Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради.

Щиро сподіваюсь, що разом ми не просто підвищимо якість законодавства, але й відновимо суспільну довіру до законодавчої влади. Нехай 2022 рік буде щедрим на якісне законодавство!"

Деталі: До Науково-консультативної ради увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права.

За словами Стефанчука, академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів.

Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться систематизацією та моніторингом результатів законодавчої діяльності парламенту.

Українська правда

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Теми: Верховна Радазаконодавство
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