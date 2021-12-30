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Рада призовет ученых на помощь в писании законов

Четверг, 30 декабря 2021, 13:38
Голова ВР Руслан Стефанчук. Фото rada.gov.ua

При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.

Источник: спикер ВР Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады.

Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022-й будет щедрым на качественное законодательство!"

Детали: В Научно-консультативный совет войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права.

По словам Стефанчука, академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов.

Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься систематизацией и мониторингом результатов законодательной деятельности парламента.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство
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