Рада призовет ученых на помощь в писании законов

При председателе Верховной Рады будет создан Научно-консультативный совет, в который войдут ученые, и который будет работать над улучшением украинского законодательства.

Источник: спикер ВР Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "Только что подписал распоряжение об образовании Научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады.

Искренне надеюсь, что вместе мы не просто повысим качество законодательства, но восстановим общественное доверие к законодательной власти. Пусть 2022-й будет щедрым на качественное законодательство!"

Детали: В Научно-консультативный совет войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права.

По словам Стефанчука, академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов.

Также они будут разрабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься систематизацией и мониторингом результатов законодательной деятельности парламента.