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Вселенського патріарха виписали з лікарні після лікування від "Омікрону"

Четвер, 30 грудня 2021, 17:32
Фото: Ecumenical Patriarchate

81-річного Вселенського патріарха Варфоломія виписали з американського шпиталю в Стамбулі.

Джерело: видання Orthodox Times

Деталі: Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон".

Він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.

Передісторія:

  • 25 грудня стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19. До цього він був повністю вакцинований.

Теми: церкваОмікрон


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