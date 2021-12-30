Вселенського патріарха виписали з лікарні після лікування від "Омікрону"
Четвер, 30 грудня 2021, 17:32
81-річного Вселенського патріарха Варфоломія виписали з американського шпиталю в Стамбулі.
Джерело: видання Orthodox Times
Деталі: Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон".
Він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.
Передісторія:
- 25 грудня стало відомо, що Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19. До цього він був повністю вакцинований.