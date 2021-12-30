Вселенського патріарха виписали з лікарні після лікування від "Омікрону"

81-річного Вселенського патріарха Варфоломія виписали з американського шпиталю в Стамбулі.

Джерело: видання Orthodox Times

Деталі: Патріарх потрапив до лікарні 24 грудня після того, як чергове планове тестування показало зараження коронавірусним штамом "омікрон".

Він переніс захворювання в легкій формі, хоча і провів у лікарні шість днів.

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