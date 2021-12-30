Вселенского патриарха выписали из больницы после лечения от "Омикрона"

81-летнего Вселенского патриарха Варфоломея выписали из американского госпиталя в Стамбуле.

Источник: издание Orthodox Times

Детали: Патриарх попал в больницу 24 декабря после того, как очередное плановое тестирование показало заражение коронавирусным штаммом "Омикрон".

Он перенес заболевание в легкой форме, хотя и провел в больнице шесть дней.

Предыстория:

25 декабря стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей заболел COVID-19. До этого он был полностью вакцинирован.