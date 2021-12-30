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Від початку доби на Донбасі зберігається тиша – штаб ООС

Четвер, 30 грудня 2021, 16:58

Від початку доби 30 грудня окупанти не порушували режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги! Слава Україні!"

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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