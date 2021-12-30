Від початку доби на Донбасі зберігається тиша – штаб ООС

Від початку доби 30 грудня окупанти не порушували режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги! Слава Україні!"