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Від початку доби на Донбасі зберігається тиша – штаб ООС

Четвер, 30 грудня 2021, 17:58

Від початку доби 30 грудня окупанти не порушували режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги! Слава Україні!"

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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