Від початку доби на Донбасі зберігається тиша – штаб ООС
Четвер, 30 грудня 2021, 16:58
Від початку доби 30 грудня окупанти не порушували режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Разом до перемоги! Слава Україні!"
Українська правда