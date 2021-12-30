Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С начала суток на Донбассе сохраняется тишина – штаб ООС

Четверг, 30 декабря 2021, 16:58

С начала суток 30 декабря оккупанты не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

К победе! Слава Украине!"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: