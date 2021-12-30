С начала суток на Донбассе сохраняется тишина – штаб ООС
Четверг, 30 декабря 2021, 17:58
С начала суток 30 декабря оккупанты не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
К победе! Слава Украине!"
Украинская правда