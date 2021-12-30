С начала суток на Донбассе сохраняется тишина – штаб ООС

С начала суток 30 декабря оккупанты не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

К победе! Слава Украине!"