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Дружина Гогілашвілі офіційно працює з Зеленським, але без доступу до держтаємниці - ОП

Четвер, 30 грудня 2021, 18:45
Фото: МВС

Дружина колишнього скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі Марія Левченко офіційно працевлаштована в Офісі президента і не має доступу до державної таємниці.   

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю газеті "Факти"

Пряма мова Подоляка: "Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах. Тут точно немає жодних регламентних порушень.

Левченко — особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу". Вона займається його робочим графіком".

Деталі: Він також повідомив, що Левченко "вже працевлаштована" в Офісі президента.

Передісторія:

  • Чоловік Левченко колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, якого звільнили з посади після скандальної поведінки на блокпосту на Донбасі.  

Теми: Офіс президента


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