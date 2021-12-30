Дружина Гогілашвілі офіційно працює з Зеленським, але без доступу до держтаємниці - ОП
Четвер, 30 грудня 2021, 18:45
Дружина колишнього скандального заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі Марія Левченко офіційно працевлаштована в Офісі президента і не має доступу до державної таємниці.
Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю газеті "Факти"
Пряма мова Подоляка: "Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах. Тут точно немає жодних регламентних порушень.
Левченко — особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу". Вона займається його робочим графіком".
Деталі: Він також повідомив, що Левченко "вже працевлаштована" в Офісі президента.
Передісторія:
- Чоловік Левченко – колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, якого звільнили з посади після скандальної поведінки на блокпосту на Донбасі.