Жена Гогилашвили официально работает с Зеленским, но без доступа к гостайне - ОП

Жена бывшего скандального замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили Мария Левченко официально трудоустроена в Офисе президента и не имеет доступа к государственной тайне.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете "Факты"

Прямая речь Подоляка: "Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на таких совещаниях. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений.

Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком".

Детали: Он также сообщил, что Левченко "уже трудоустроена" в Офисе президента.

Предыстория: