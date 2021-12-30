Жена Гогилашвили официально работает с Зеленским, но без доступа к гостайне - ОП
Четверг, 30 декабря 2021, 17:45
Жена бывшего скандального замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили Мария Левченко официально трудоустроена в Офисе президента и не имеет доступа к государственной тайне.
Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете "Факты"
Прямая речь Подоляка: "Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на таких совещаниях. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений.
Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком".
Детали: Он также сообщил, что Левченко "уже трудоустроена" в Офисе президента.
Предыстория:
- Муж Левченко – бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, освобожденный от должности после скандального поведения на блокпосте на Донбассе.