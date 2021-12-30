Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Жена Гогилашвили официально работает с Зеленским, но без доступа к гостайне - ОП

Четверг, 30 декабря 2021, 18:45
Фото: МВД

Жена бывшего скандального замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили Мария Левченко официально трудоустроена в Офисе президента и не имеет доступа к государственной тайне.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете "Факты"

Прямая речь Подоляка: "Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на таких совещаниях. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений.

Левченко – личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком".

Детали: Он также сообщил, что Левченко "уже трудоустроена" в Офисе президента.

Предыстория:

  • Муж Левченко – бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, освобожденный от должности после скандального поведения на блокпосте на Донбассе.

Темы: Офис президента
powered by lun.ua
Главное сегодня

Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Украина закрыла доступ к своим внутренним водам для российских кораблей

В Украине выросла стоимость ID-карты и загранпаспорта

фото, видеоВ Киеве прошел факельный марш Бандеры

Угроза вторжения в Украину: в РФ уже заговорили о возможном срыве переговоров со США

Зеленский попытается затянуть и конкурс на директора НАБУ – Шабунин

Все новости...
Офис президента
Посол Британии: плохих новостей вокруг избрания главы САП можно избежать
Топ-5 провалов и достижений Украины в 2021 году. И как они повлияют на нас в новом году
Налагали санкции СНБО и опровергли ложь Офиса президента. Итоги года расследований УП
Последние новости
22:46
Кипр вводит дополнительные карантинные правила для туристов
21:51
видео, фотоНа популярном египетском курорте выпал снег
20:46
Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ
20:18
Украина закрыла доступ к своим внутренним водам для российских кораблей
19:38
В Италии рекордное количество заражений ковидом
19:02
Реклама в Facebook подорожала на 20%
18:59
В Еврокомиссии предложили считать "зелеными" ядерную энергетику и газ с рядом условий - СМИ
18:40
В Украине выросла стоимость ID-карты и загранпаспорта
18:07
фото, видеоВ Киеве прошел факельный марш Бандеры
17:43
Франция на год возглавила силы быстрого реагирования НАТО
Все новости...