Реанімувати Гостиний двір у Києві почнуть якраз перед Новим роком – міністр

Протиаварійні роботи у Гостинному дворі на столичному Подолі розпочнуться 31 грудня.

Джерело: міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "Обрано виконавця протиаварійних робіт в Гостиному Дворі. За переговорною процедурою Національний заповідник "Софія Київська", що є балансоутримувачем будівлі, визначив підрядником ТОВ "Інжинірингова компанія Планета буд".

Вже завтра, 31 грудня, роботи буде розпочато. Їх загальна вартість складає 33 млн 203 881 тис грн.

Як на мене, старт протиаварійних робіт є найкращою передноворічною новиною для киян. Попереду два активних місяці, за які підрядник повинен забезпечити для пам’ятки належний стан для її подальшої реставрації. Але головне – ми розпочинаємо відновлення Гостиного двору. Не лише де-юре, а й де-факто".

Деталі: Ткаченко нагадує, що серед протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт планується: чистка цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів, облаштування покриття парапету, перил, розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття, накриття армованою плівкою від потрапляння вологи на стіни, перекриттів в місцях демонтованих конструкцій та інші.

Що передувало: Ткаченко анонсував, що протиаварійні роботи в Гостиному дворі, який запланували перетворити на сучасний громадський простір, почнуться на початку грудня 2021 року.

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