Реанімувати Гостиний двір у Києві почнуть якраз перед Новим роком – міністр
Протиаварійні роботи у Гостинному дворі на столичному Подолі розпочнуться 31 грудня.
Джерело: міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко в Telegram
Пряма мова: "Обрано виконавця протиаварійних робіт в Гостиному Дворі. За переговорною процедурою Національний заповідник "Софія Київська", що є балансоутримувачем будівлі, визначив підрядником ТОВ "Інжинірингова компанія Планета буд".
Вже завтра, 31 грудня, роботи буде розпочато. Їх загальна вартість складає 33 млн 203 881 тис грн.
Як на мене, старт протиаварійних робіт є найкращою передноворічною новиною для киян. Попереду два активних місяці, за які підрядник повинен забезпечити для пам’ятки належний стан для її подальшої реставрації. Але головне – ми розпочинаємо відновлення Гостиного двору. Не лише де-юре, а й де-факто".
Деталі: Ткаченко нагадує, що серед протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт планується: чистка цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів, облаштування покриття парапету, перил, розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття, накриття армованою плівкою від потрапляння вологи на стіни, перекриттів в місцях демонтованих конструкцій та інші.
Що передувало: Ткаченко анонсував, що протиаварійні роботи в Гостиному дворі, який запланували перетворити на сучасний громадський простір, почнуться на початку грудня 2021 року.
Передісторія:
- Гостиний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.
- 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостиний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури.
- У 2012 році Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостиним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостиному дворі акцію протесу.
- Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.
- У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.
- 19 травня 2021 року Кабінет міністрів змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.