Реанимировать Гостиный двор в Киеве начнут как раз перед Новым годом – министр

Противоаварийные работы в Гостином дворе на столичном Подоле начнутся 31 декабря.

Источник: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Избран исполнитель противоаварийных работ в Гостином дворе. По переговорной процедуре Национальный заповедник "София Киевская", являющийся балансодержателем здания, определил подрядчиком ООО "Инжиниринговая компания Планета буд".

Уже завтра, 31 декабря, начнутся работы. Их общая стоимость составляет 33 млн 203 881 тыс. грн.

По-моему, старт противоаварийных работ является лучшей предновогодней новостью для киевлян. Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить достоянию надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное – мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто".

Детали: Ткаченко напоминает, что среди противоаварийных и неотложных консервационных работ планируется: чистка кирпича и металлических элементов, железобетонных перекрытий, устройство покрытия парапета, перил, расчистка внутреннего двора от строительного мусора, накрытие армированной пленкой от попадания влаги на стены, перекрытий в местах демонтированных конструкций и другие.

Предыстория: