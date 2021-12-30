Реанимировать Гостиный двор в Киеве начнут как раз перед Новым годом – министр
Противоаварийные работы в Гостином дворе на столичном Подоле начнутся 31 декабря.
Источник: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в Telegram
Прямая речь: "Избран исполнитель противоаварийных работ в Гостином дворе. По переговорной процедуре Национальный заповедник "София Киевская", являющийся балансодержателем здания, определил подрядчиком ООО "Инжиниринговая компания Планета буд".
Уже завтра, 31 декабря, начнутся работы. Их общая стоимость составляет 33 млн 203 881 тыс. грн.
По-моему, старт противоаварийных работ является лучшей предновогодней новостью для киевлян. Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить достоянию надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное – мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто".
Детали: Ткаченко напоминает, что среди противоаварийных и неотложных консервационных работ планируется: чистка кирпича и металлических элементов, железобетонных перекрытий, устройство покрытия парапета, перил, расчистка внутреннего двора от строительного мусора, накрытие армированной пленкой от попадания влаги на стены, перекрытий в местах демонтированных конструкций и другие.
Предыстория:
- Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.
- 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.
- В 2012 году Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте.
- Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.
- В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.
- 19 мая 2021 года Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.