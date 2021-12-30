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"Коктейль Молотова" в консульство РФ кинув чоловік з окупованих територій – Данілов

Четвер, 30 грудня 2021, 19:23
Коктейль Молотова в консульство РФ кинув чоловік з окупованих територій – Данілов
ілюстративне фото з сайту "Укрінформ"

Чоловік, який кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові, не має стосунку до якихось громадських рухів.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання, пресцентр НПУ у коментарі УП

Пряма мова Данілова: "У Львові відбулася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має стосунку до жодного руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо – з міста Горлівки. Він затриманий, з ним відпрацьовують.

Такі речі періодично трапляються, але МВС, СБУ, контррозвідка ці питання відпрацьовують".

Деталі: Секретар РНБО натякнув, що людина керувалася особистими мотивами. Він наголосив, що всі силові служби країни  наразі відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.

У Національній поліції УП уточнили, що ймовірного зловмисника затримали поліцейські Львівщини в результаті оперативно-розшукових заходів. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що передувало: 24 грудня поліція Львіщини повідомила, що невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Росії у Львові.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаакціїЛьвів
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