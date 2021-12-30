"Коктейль Молотова" в консульство РФ бросил мужчина с оккупированных территорий – Данилов

Мужчина, бросивший бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове, не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания, пресс-центр НПУ в комментарии УП

Прямая речь Данилова: "Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет отношения к какому-либо движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно из города Горловки, он задержан, с ним отрабатывают.

Такие вещи периодически происходят, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают".

Детали: Секретарь СНБО намекнул, что человек руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы страны сейчас отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.

В Национальной полиции УП уточнили, что предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовщины в результате оперативно-розыскных мер. Ему объялено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало: 24 декабря полиция Львовщины сообщила, что неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове.