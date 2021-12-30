Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким слід забезпечити, щоб з 2023 року мінімальна зарплата військовослужбовців в ЗСУ була мінімум вдвічі більша за мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року".

Деталі: Указ також визначає, що уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, "спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав".

Передісторія: