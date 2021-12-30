Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року

Четвер, 30 грудня 2021, 22:27
Фото ілюстративне: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким слід забезпечити, щоб з 2023 року мінімальна зарплата військовослужбовців в ЗСУ була мінімум вдвічі більша за мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року".

Деталі: Указ також визначає, що уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, "спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав".

Передісторія:

  • На початку грудня міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає.
  • У вересні 2021 року прес-служба Офісу омбудсмана повідомляла про звернення військовослужбовців ЗСУ щодо заборгованості виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Тоді заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становила 1 млрд 465,8 млн гривень.

Українська правда
Теми: Зеленськийарміязарплати


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході

відео, фотоУ Кейптауні палає будівля парламенту ПАР

Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери

Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid

Дві ракети впали в море біля Тель-Авіва

Україна отримає додаткові бойові катери від США – Маркарова

Усі новини...
Зеленський
Не змарнувати потенціал України!
"Бронзовіння" Зеленського, криза легітимності та РНБО як Офіс простих рішень: підсумки 2021 у подкасті "Кляті питання"
Зеленський затвердив терміни призову в армію в 2022 році
Останні новини
12:06
Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери
11:08
Коронавірус у Європі: 1 січня кількість заражень перевищила 100 мільйонів
10:59
Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом
10:42
фотоУльтраправі Франції вимагають прибрати прапор ЄС з Тріумфальної арки
10:09
Українським авіакомпаніям компенсували понад 60 млн за повернення громадян
09:57
Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході
09:31
Погода у неділю й понеділок: легкий морозець та трохи снігу
08:43
відео, фотоУ Кейптауні палає будівля парламенту ПАР
08:23
Ковід: в Україні менше 2 тисяч заражень та жодної госпіталізації у перший день року
08:00
Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери
Усі новини...