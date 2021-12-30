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Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року

Четвер, 30 грудня 2021, 21:27
Зеленський підписав указ про подвійну мінімалку для військових з 2023 року
Фото ілюстративне: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким слід забезпечити, щоб з 2023 року мінімальна зарплата військовослужбовців в ЗСУ була мінімум вдвічі більша за мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року".

Деталі: Указ також визначає, що уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, "спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав".

Передісторія:

  • На початку грудня міністр оборони Олексій Резніков назвав одним із пріоритетів своєї діяльності підвищення грошового забезпечення українських військовослужбовців, проте визнав, що наразі ресурсів для цього немає.
  • У вересні 2021 року прес-служба Офісу омбудсмана повідомляла про звернення військовослужбовців ЗСУ щодо заборгованості виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги. Тоді заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становила 1 млрд 465,8 млн гривень.

Українська правда

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Теми: Зеленськийарміязарплати
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