Зеленский подписал указ о "двойной минималке" для военных с 2023 года
Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому следует обеспечить, чтобы с 2023 года минимальная зарплата военнослужащих в ВСУ была минимум вдвое больше минимальной зарплаты, установленной на 1 января.
Источник: указ на сайте президента
Дословно: "Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года".
Детали: Указ также определяет, что правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, "направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств".
Предыстория:
- В начале декабря министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.
- В сентябре 2021 года пресс-служба Офиса омбудсмана сообщала об обращении военнослужащих ВСУ по поводу задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. Тогда задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1 млрд. 465,8 млн. гривен.