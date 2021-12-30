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Зеленский подписал указ о "двойной минималке" для военных с 2023 года

Четверг, 30 декабря 2021, 21:27
Зеленский подписал указ о двойной минималке для военных с 2023 года

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому следует обеспечить, чтобы с 2023 года минимальная зарплата военнослужащих в ВСУ была минимум вдвое больше минимальной зарплаты, установленной на 1 января.

Источник: указ на сайте президента

Дословно: "Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года".

Детали: Указ также определяет, что правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, "направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств".

Предыстория:

  • В начале декабря министр обороны Алексей Резников назвал одним из приоритетов своей деятельности повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих, однако признал, что сейчас ресурсов для этого нет.
  • В сентябре 2021 года пресс-служба Офиса омбудсмана сообщала об обращении военнослужащих ВСУ по поводу задолженности выплат денежного обеспечения и других видов денежной помощи. Тогда задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1 млрд. 465,8 млн. гривен.

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Темы: Зеленскийармиязарплаты
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