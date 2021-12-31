Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину
Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".
Источник: Белый дом
Детали: Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
"Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину", – говорится в сообщении Белого дома.
Президент США выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая пеерговоры по стратегической стабильности США-Россия, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут 10-13 января.
Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.
Что было раньше: Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.
Предыстория:
- Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
- Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, обсудив текущую напряженность и предстоящие переговоры США-РФ.
- Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин предъявил требование так называемых "гарантий безопасности" для России.