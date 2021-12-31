Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину

Пятница, 31 декабря 2021, 01:18
фото: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".

Источник: Белый дом

Детали: Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.

"Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину", – говорится в сообщении Белого дома.

Президент США выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая пеерговоры по стратегической стабильности США-Россия, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут 10-13 января.

Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Что было раньше: Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.

Предыстория:

  • Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
  • Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, обсудив текущую напряженность и предстоящие переговоры США-РФ.
  • Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин предъявил требование так называемых "гарантий безопасности" для России.

Украинская правда
Темы: БайденПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР

Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры

Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid

Две ракеты упали в море у Тель-Авива

Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Все новости...
Байден
Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина
Путин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"
Байден второй раз за месяц созвонился с Путиным, говорили меньше часа
Последние новости
09:57
Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке
09:31
Погода в воскресенье и понедельник: легкий мороз и немного снега
08:43
видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР
08:23
Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений и ни одной госпитализации в первый день года
08:00
Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры
07:30
AFP: Количество Covid-случаев в Европе достигло 100 миллионов
07:03
В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"
05:55
Количество политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче
04:52
Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid
03:51
На бельгийской исследовательской станции в Антарктиде — вспышка COVID-19
Все новости...