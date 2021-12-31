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Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину

Пятница, 31 декабря 2021, 00:18
Байден пригрозил Путину решительным ответом в случае вторжения в Украину
фото: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину".

Источник: Белый дом

Детали: Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.

"Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину", – говорится в сообщении Белого дома.

Президент США выразил поддержку дипломатическим переговорам в двустороннем и многостороннем форматах, включая пеерговоры по стратегической стабильности США-Россия, в Совете НАТО-Россия, а также ОБСЕ, которые пройдут 10-13 января.

Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации.

Что было раньше: Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин начали второй телефонный разговор в этом месяце.

Предыстория:

  • Переговоры между США и Россией, предъявившие требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
  • Ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты, встретятся 13 января.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, обсудив текущую напряженность и предстоящие переговоры США-РФ.
  • Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин предъявил требование так называемых "гарантий безопасности" для России.

Украинская правда
Темы: БайденПутин
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