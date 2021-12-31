Ізраїль схвалив 4-ту дозу ковід-вакцини для осіб з ослабленим імунітетом

Ізраїль схвалив четверту дозу вакцини для людей, найбільш уразливих до COVID-19.

Джерело: Нахман Еш, генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, цитує The Associated Press

Деталі: Еш повідомив, що спочатку додаткові дози будуть вводити людям з ослабленою імунною системою.

"Ми продовжимо щоденно відстежувати дані, і побачимо, чи потрібно розширити цю рекомендацію на більшу частину населення", – сказав він.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров’я, близько двох третин населення Ізраїлю, яке складає майже 9,5 мільйона, отримали принаймні одну дозу вакцини, а близько 4,2 мільйона ізраїльтян отримали всі три дози.

Нагадаємо: Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт підтримав експертів, які виступили за введення 4-ї дози ковід-вакцини особам, старшим 60 років, і медичним працівникам.