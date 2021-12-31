Израиль одобрил 4-ю дозу ковид-вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом
Израиль одобрил четвертую дозу вакцины для людей, наиболее уязвимых к COVID-19.
Источник: Нахман Эш, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, цитирует The Associated Press
Детали: Эш сообщил, что сначала дополнительные дозы будут вводить людям с ослабленной иммунной системой.
"Мы продолжим ежедневно отслеживать данные и увидим, нужно ли расширить эту рекомендацию на большую часть населения", - сказал он.
Согласно последним данным Министерства здравоохранения, около двух третей населения Израиля, которое составляет почти 9,5 миллиона, получили как минимум одну дозу вакцины, а около 4,2 миллиона израильтян получили все три дозы.
Напомним: Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.