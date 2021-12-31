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Израиль одобрил 4-ю дозу ковид-вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом

Пятница, 31 декабря 2021, 04:48
фото: МЗ

Израиль одобрил четвертую дозу вакцины для людей, наиболее уязвимых к COVID-19.

Источник: Нахман Эш, генеральный директор министерства здравоохранения Израиля, цитирует The Associated Press

Детали: Эш сообщил, что сначала дополнительные дозы будут вводить людям с ослабленной иммунной системой.

"Мы продолжим ежедневно отслеживать данные и увидим, нужно ли расширить эту рекомендацию на большую часть населения", - сказал он.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, около двух третей населения Израиля, которое составляет почти 9,5 миллиона, получили как минимум одну дозу вакцины, а около 4,2 миллиона израильтян получили все три дозы.

Напомним: Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.

Темы: Израильвакцинация
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