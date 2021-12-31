Перевірка підтвердила, що співголова фракції "ЄС" не задекларував віллу в Іспанії

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вказав недостовірні відомості у декларації за 2020 рік на суму 1,2 мільйона гривень.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на довідку НАЗК

Деталі: Перевірка НАЗК підтвердила раніше оприлюднену у ЗМІ інформацію про те, що Герасимов володіє двоповерховим маєтком в місті Хавеа в Іспанії з 2013 року і не вказує його в декларації.

У своїх поясненнях нардеп зазначив, що подарував будинок матері, утім, як з’ясували в Нацагентстві, ця угода не була належним чином оформлена згідно із іспанським законодавством.

Результати перевірки НАЗК долучать до вже наявного кримінального провадження НАБУ, яке було зареєстроване після виходу розслідування "Схем".

Як вказується у довідці НАЗК, відповідно до поданих депутатом документів, кадастрова вартість цього будинку на момент придбання у 2013 році складала близько 35 тисяч євро.

Загалом у відомстві нарахували недостовірних відомостей у декларації Герасимова на суму 1,2 млн гривень.

Таким чином НАЗК стверджує, що у діях нардепа встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Тепер довідку, складену НАЗК, як висновок компетентного органу долучать до вже наявного кримінального провадження НАБУ.

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