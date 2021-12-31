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Проверка подтвердила, что сопредседатель фракции "ЕС" не задекларировал виллу в Испании

Пятница, 31 декабря 2021, 14:17
Проверка подтвердила, что сопредседатель фракции ЕС не задекларировал виллу в Испании
Фото: "Схемы"

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации за 2020 год на сумму 1,2 миллиона гривен.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на справку НАПК

Детали: Проверка НАПК подтвердила ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что Герасимов владеет двухэтажным поместьем в городе Хавеа в Испании с 2013 года и не указывает его в декларации.

В своих объяснениях нардеп отметил, что подарил дом матери, однако, как выяснили в Нацагентстве, это соглашение не было должным образом оформлено согласно испанскому законодательству.

Как указывается в справке НАПК, согласно представленным депутатом документам, кадастровая стоимость этого дома на момент приобретения в 2013 году составляла около 35 тысяч евро.

В ведомстве насчитали недостоверных сведений в декларации Герасимова на сумму 1,2 млн гривен.

Таким образом, НАПК утверждает, что в действиях нардепа установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Теперь справку, составленную НАПК, в качестве вывода компетентного органа привлекут к уже имеющемуся уголовному производству НАБУ.

Предыстория:

  • В апреле 2021 года программа "Схемы" сообщила, что Герасимов не задекларировал двухэтажное имение в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииЕвропейская солидарностьНАПК
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