Українські військові пройдуть навчання у 13 країнах у 2022 році

Міністр оборони Олексій Резніков затвердив План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.

Джерело: Міністерство оборони з посиланням на наказ Резнікова

Деталі: Передбачається, що у наступному році 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ буде направлено на навчання до 13 країн. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

Міноборони закликає військових та працівників ЗСУ активно брати участь у відборі в рамках Плану кадрового забезпечення міжнародних програм навчання. З переліком вищих навчальних закладів та навчальних програм у них можна ознайомитися за посиланням.

За словами Резнікова, подібні програми є важливим внеском міжнародних партнерів у професійний розвиток українських військових на всіх рівнях управління.

Пряма мова міністра: "Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних "вишах" і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні.

Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Британії, США, Турції, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словакії".

Більше деталей: Резніков додав, що для створення цілісної системи підготовки та подальшого ефективного використання професійного персоналу ЗСУ, у поточному році розроблено та затверджено низку документів, які дозволять набути військовими фахівцями нових компетенцій.

Зокрема, йдеться про Концепцію військової кадрової політики Міністерства оборони України на період до 2025 року.

Вона передбачає створення ефективної та економічно доцільної системи забезпечення армії військовослужбовцями, які будуть професійно підготовлені, матимуть високі морально-ділові якості й зможуть якісно вирішувати завдання в мирний та воєнний час.