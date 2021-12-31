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Украинские военные пройдут обучение в 13 странах в 2022 году

Пятница, 31 декабря 2021, 16:23
Иллюстративное фото с сайта Минобороны - mil.gov.ua

Министр обороны Алексей Резников утвердил План кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году.

Источник: Министерство обороны со ссылкой на приказ Резникова

Детали: Предполагается, что в следующем году 167 военнослужащих и работников ВСУ будут направлены на обучение в 13 стран. Отбор кандидатов, соответствующих требованиям, продлиться до 28 января 2022 года.

Минобороны призывает военных и работников ВСУ активно участвовать в отборе в рамках Плана кадрового обеспечения международных программ обучения. С перечнем высших учебных заведений и учебных программ можно ознакомиться по ссылке.

По словам Резникова, подобные программы являются важным вкладом международных партнеров в профессиональное развитие украинских военных на всех уровнях управления.

Прямая речь министра: "Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине.

В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии".

Больше деталей: Резников добавил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ, в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят освоить военным специалистам новые компетенции.

В частности, речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года.

Она предполагает создание эффективной и экономически целесообразной системы обеспечения армии военнослужащими, которые будут профессионально подготовлены, будут обладать высокими морально-деловыми качествами и смогут качественно решать задачи в мирное и военное время.

Темы: армияВооруженные силыМинобороныРезников
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